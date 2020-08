E R 18 Aoû 2020 Annaba" Nouvelle ville Mostafa Benaouda Le wali sur le site des 2000 logements sociaux"Le projet de 2000 logements publics locatifs constituera une importante halte dans la visite, ce matin, du wali dans la nouvelle ville Mostefa Banaouda. Une halte qui s’insère dans un suivi rigoureux des différents chantiers d’habitat et d’équipements publics. Ce regain d’intérêt au nouveau pôle urbain permettra de redynamiser notamment les chantiers d’habitat qui ont pâti des effets de la crise sanitaire ayant freiné l’élan du secteur, pour ne pas dire, mis des chantiers entiers à l’arrêt. Il va sans dire que le nouveau pôle urbain requiert un intérêt particulier pour les pouvoirs publics qui semblent avoir pris conscience des grandes erreurs commises lors de la construction d’autres ensembles urbains, à l’image la nouvelle ville d’Ali El Mendjeli que tout le monde assimile, aujourd’hui, à une multitude de quartiers dortoirs. Le nouveau pôle urbain intégré vient à point pour desserrer l’étau sur Annaba et les autres communes qui plient sous la pression s’exerçant sur les équipements publics. Il convient de rappeler le nouveau pôle a déjà permis le relogement de 7 000 familles issues de la commune de Annaba et ce après de nombreuses autres opérations de relogement sur le site de Kalitoussa dans la daïra de Berrahal.