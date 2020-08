E R 18 Août 2020 Annaba Tours Belvédère Des incendies récurrents pénalisent les résidents:Des feux de broussailles se déclenchent de temps à autre dans les espaces qui bordent les 5 tours du Belvédère. Le feu après avoir pris dans les herbes sèches s’attaque aux vieux oliviers mais surtout aux jeunes poisses qui sont totalement cramées. Les résidents avertissent certes les éléments de la protection civile et ces derniers interviennent mais cela prend énormément de temps et permet à l’incendie de prendre beaucoup d’ampleur. Les détritus qui jonchent les lieux, parmi lesquels des sachets en plastique, des bouteilles et des canettes sont des éléments qui activent le feu et dégagent des fumées nocives, causant le désarroi des habitants, notamment ceux qui souffrent de maladies respiratoires. Les habitants réclament à la municipalité et à au wali d’aménager cette petite forêt en un endroit récréatif afin de leur permettre de le surveiller et d’éviter ainsi le jet de saletés. Dernièrement avec le confinement, beaucoup de voitures étaient garées à proximité et il avait fallu que des jeunes se mobilisent pour les écarter et éviter ainsi une catastrophe. Les 5 immeubles qui renferment près de 500 familles souffrent déjà des pannes répétées des ascenseurs pour affronter de temps à autre les fumées nocives. Dire que ces tours représentaient l’image de « Annaba le Coquette ». Ahmed Chabi