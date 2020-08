"APS" Mercredi, 19 Août 2020"Lutte contre le Coronavirus: une caravane de solidarité au profit de plus de 4.000 familles: ALGER- Une caravane de solidarité a été acheminée, mercredi depuis Alger, par le Croissant rouge algérien (CRA) au profit de plus de 4.000 familles défavorisées dans 15 wilayas du pays, du Sud et des Hauts-Plateaux notamment. S’inscrivant dans le cadre de "la contribution du CRA au soutien des familles vulnérables pour faire face à la crise sanitaire actuelle", cette aide est composée d’une centaine de tonnes de denrées alimentaires et de produits d’hygiène, a déclaré à la presse la présidente du CRA, Saida Benhabyles, peu avant le coup d’envoi du cette caravane. Elle a précisé que cette caravane s’inscrit également dans le cadre de "l’appui du CRA aux efforts de l’Etat pour la préservation de la vie et de la santé des citoyens et cible des familles résidentes dans des régions d’ombre et qui nécessitent, dans ce contexte de pandémie, d’être bien immunisées". Lire aussi: CRA: une caravane de solidarité pour les victimes du séisme à Mila Mme Benhabyles a fait savoir, en outre, que les familles bénéficiaires sont domiciliées dans des wilayas comme Tamanrasset, Adrar, Khenchela et bien d'autres, notant que cette action de solidarité "renvoie aux traditions et aux valeurs du peuple algérien chez qui l’entraide et la solidarité sont enracinées de longue date", a-t-elle souligné. Depuis janvier 2020, plus de 260.000 familles ont été destinataires d’aides similaires du CRA qui a également apporté son assistance humanitaire sur le plan régional aux populations sahraouies dans les camps des réfugiés, du Mali, du et Niger, a rappelé Mme Benhabyles, tout en insistant sur le fait que les donations du Croissant "émanent des bienfaiteurs et non du Trésor public".