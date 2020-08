"L'E R" Impôts Le centre de Zaafrania livré fin septembre 2020: 19 Aoû 2020 Annaba Une visite inopinée du wali au nouveau centre des impôts de la wilaya d’Annaba, situé à Zaafrania dont les travaux sont à l’arrêt depuis 2016 va permettre de relancer instantanément le chantier et de programmer sa livraison pour la fin du mois de septembre prochain. M. Messikh, le Directeur de wilaya des impôts d’Annaba nous a précisé que des instructions fermes ont été édictées par M. Berrimi Djamel Eddine afin que l’opération de réhabilitation et l’acquisition des équipements soient menées le plus rapidement possible. Ce centre qui jouxte celui de proximité bénéficiera de travaux de peinture, de l’étanchéité, du réseau d’assainissement du site, de l’aménagement d’espaces verts et de la sécurisation des lieux. Une entreprise de gardiennage a été en outre déjà désignée. Le wali n’est pas allé par quatre chemins pour exiger et cela expressément la livraison de ce centre à la fin du mois de septembre prochain. Aucun retard ne sera donc toléré. Ce centre sera appelé à désengorger les autres services des impôts de la wilaya. D’autre part M. Messikh fait part de l’inauguration dimanche passé et en parallèle du centre de proximité des impôts à El Bouni. Ce centre dispose de toutes les commodités et accueillera les contribuables dans un cadre reposant. La climatisation centralisée, les bureaux individuels munis chacun d’un microordinateur offrent aux employés l’opportunité d’accomplir leur tâche sereinement et en toute sécurité. Rappelons que les dossiers sont numérisés et l’outil informatique aidant, les contribuables n’auront pas à attendre pour voir le traitement de leurs dossiers dans des délais satisfaisants. Ahmed Chabi