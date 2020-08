"L'E R" 19 Aoû 2020" Annaba 18 kg de corail brut saisie, 2 braconniers arrêtés: Les éléments de la brigade de recherches et d’investigations rattachés à la police judiciaire de la Sûreté de wilaya d’Annaba ont réussi à appréhender deux braconniers du corail qui transportaient pas moins de 18 kilos de ce polype qui a enrichi un grand nombre d’entre ces pilleurs qui ont dégarni les fonds marins de la façade maritime Est du pays. Les deux individus âgés de 23 et 41 ans transportaient à bord d’un véhicule touristique ces produits sans autorisation légale et cela dans le but de les écouler. Le corail brut appelé par les connaisseurs « corail royal » a une grande valeur sur le marché et il est surtout destiné à traverser la frontière algéro-tunisienne où des relais le prennent en charge pour le revendre aux trafiquants italiens. Les deux braconniers détenaient également des lampes torches sous marines qui leur servent à récolter le corail dans des profondeurs dépassant l’entendement. Il faut dire qu’après 30 mètres de plongée il est dangereux d’aller plus profondément. Les braconniers n’hésitent pas selon les éléments de la protection civile à aller au-delà des 70 mètres, d’où des accidents mortels dus pour la plupart du temps à l’ivresse des profondeurs ou à l’irrespect des paliers de remontée. Les deux individus ont fait l’objet de l’établissement d’un dossier judiciaire et doivent être présentés par devant un magistrat instructeur près le tribunal d’Annaba. Notons également que le véhicule touristique et le corail ont fait l’objet d’une saisie. Ahmed Chabi