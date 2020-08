"Le Provincial" Rédaction août 15, 2020 Sidi Amar : La ville croule sous les ordures: Contrairement aux 11 autres communes que compte la wilaya d’Annaba, la municipalité de Sidi Amar demeure la plus sale. Les ordures jonchent tous les trottoirs jusqu’au terminus. Les habitants de ce quartier interpellent le wali d’Annaba, M. Djamel Eddine Berrimi, pour mettre un terme à cette indifférence affichée par les élus qui sont loin de s’occuper des problèmes des citoyens comme le stipule leur mission première, celle de veiller sur les intérêts de leurs concitoyens, sauf que ce n’est pas le cas. Bien au contraire, les malentendus entre les élus ont cédés la place à l’anarchie et les dépassements que subissent les citoyens de cette commune. Egalement, non loin de là, au niveau de la localité de Chaiba, c’est le même climat qui règne. A la commune de Sidi Amar où l’éclairage public fait défaut au niveau de ces deux endroits, ce qui laisse la place aux agressions et à l’insécurité. Sidi Amar qui, jadis était une cité habitée généralement par les cadres de l’ex-Société nationale de sidérurgie (SNS), est devenue, hélas, sale et s’est clochardisée depuis bien longtemps. Un phénomène nouveau que les habitants de cette commune rejettent en bloc, ce sont les kiosques érigés en bois, situés en nombre tout au long du boulevard jusqu’au terminus. Un provisoire qui dure et l’informel prend l’ascendant sur l’officiel et, tout cela sans que personne n’ose dénoncer les abus, hormis ses habitants confrontés quotidiennement aux agressions verbales et physiques. Les habitants de cette commune sont mécontents et dénigrent les comportements de leurs élus qui sont préoccupés beaucoup plus par les faux problèmes partisans que par ceux de leurs contribuables. De mémoire de citoyens de sidi Amar, leur commune n’a jamais connu autant de problèmes, engendrant une situation invivable et surtout un état lamentable. C’est la grogne chez les habitants de cette commune sale nauséabonde où il ne fait pas bon vivre, interpellant aussi les pouvoirs publics pour rétablir l’ordre et la sécurité. Les ordures ménagères jonchent les rues de cette commune et même les espaces verts ne sont pas épargnés et sont devenus par la force des choses un dépotoir à ciel ouvert. Aussi, les égouts et les conduites des eaux usées sont vétustes, dégageant des odeurs nauséabondes, attirant les moustiques et les rongeurs nuisibles. Maintenant que les marchés informels et les commerces illégaux sont solidement installés, il serait difficile de les faire déguerpir pour faire revenir la force à la loi devant une anarchie pareille. Les pouvoirs publics sont interpellés par les contribuables pour remettre les choses dans leur contexte initial et éradiquer l’informel, la saleté et l’insécurité, ceci est le vœu le plus cher de tous les citoyens de Sidi Amar. Ces derniers, à travers les colonnes de notre journal citoyen, réitèrent encore une fois leurs appels à M. le wali, Berrimi Djamel Eddine, pour mettre fin à ce marasme, car qui est le seul à pouvoir réaliser les vœux des citoyens pour une remise en ordre. Amar Ait Bara