A P P ABDOU SEMMAR - 20 AUGUST 2020 Exclusif. Houda-Feraoun aux enquêteurs de la brigade de recherches de Bab Jedid : “Je ne tomberai pas seule !”Imane Houda-Feraoun, l’ex-ministre de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication, du 15 mai 2015 au 4 janvier 2020, est toujours confiante et sûre d’elle-même en dépit de son implication dans plusieurs gros dossiers de corruption. Pour preuve, cette semaine elle a été encore une fois auditionnée par les enquêteurs de la brigade de recherches de Bab Jedid de la gendarmerie nationale, a appris Algérie Part de plusieurs sources concordantes. Et au cours de cette audition, Houda-Feraoun a “bluffé” les enquêteurs par son franc-parler et son flegme imperturbable.