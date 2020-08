"Algérie 1" Par Kaci Haider| 17 Aout 2020 CHU d'Oran : Décès du chef du service des urgences chirurgicales des suites de la Covid-19:Le chef du service des urgences chirurgicales au CHU d'Oran, le professeur Merouane Boukrissa (52 ans), est décédé lundi des suites d'une contamination à la Covid-19. Selon les indications fournies par la Direction locale de la santé et la population, le défunt a été admis au service de réanimation après la détérioration subite de son état. Dans la matinée, la Direction du CHU d’Oran a rendu hommage au professeur Merouane Boukrissa, en présence de sa famille, de ses proches et de ses collègues qui ont jeté un dernier regard sur le corps du défunt. Le wali d’Oran, des autorités civiles et militaires, le directeur local de la santé et de la population ainsi que le directeur de l’établissement EHU 1er novembre ont également assisté à cet hommage. Le défunt était connu pour ses qualités humaines, son abnégation au travail, son professionnalisme et son dévouement à sa noble mission au service des patients.