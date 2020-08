"T S A" Par: Riyad Hamadi 20 Août 2020 à 21:26" Dix-sept Algériens ont demandé l’asile au Luxembourg:Dix-sept Algériens ont demandé la protection internationale au Luxembourg depuis janvier dernier, selon les chiffres officiels publiés ce jeudi 20 août. En sept mois, ce petit pays d’Europe a reçu 537 demandes de protection internationale. Les personnes venues de Syrie arrivent en tête des demandeurs, suivis des Érythréens en 2e position et des Afghans en 3e position. Les Algériens arrivent en 9e position, derrière les Tunisiens (8e) et les Marocains (14e), selon les chiffres repris par le journal luxembourgeois Le Quotidien. Selon ce journal, 50% des demandes reçoivent un avis favorable. Par exemple, le Luxembourg a accordé un avis favorable à 199 demandes et refusé 44 autres en juillet dernier, alors qu’en juin 97 demandes ont été acceptées contre 19 en mai. En revanche, aucune demande n’a été acceptée en avril dernier.