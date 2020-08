Le poivron sublimé en 7 recettes/S'il y a bien un légume symbole de l'été, c'est le poivron coloré et riche en saveurs. Du vert au rouge en fonction de sa maturité, il apporte plus ou moins d'amertume, plus ou moins de douceur. Chaud, froid, croquant ou fondant, il mettra du soleil dans vos recettes, alors faites-lui une place de choix dans vos menus pour prolonger les beaux jours et donner un petit air de vacances. Poivrons farcis aux oeufs Crème au poivron Poivrons farcis risotto épinards Boeuf mijoté au poivron et paprika Poêlée de poivrons aux oeufs Poivrons rôtis en vinaigrette Salade grecque choriatiki Poivrons farcis aux oeufs Poivrons farcis aux oeufs Crème au poivron Crème au poivron Poivrons farcis risotto épinards Poivrons farcis risotto épinards Boeuf mijoté au poivron et paprika Boeuf mijoté au poivron et paprika Poêlée de poivrons aux oeufs Poêlée de poivrons aux oeufs Poivrons rôtis en vinaigrette Poivrons rôtis en vinaigrette Salade grecque choriatiki Salade grecque choriatiki   .. Poêlée de poivrons aux oeufs Poêlée de poivrons aux oeufs©Lilechka75, Adobe Stock Préparation : 15 minutes Cuisson : 30 minutes Nombre de personne: 4 Difficulté: Facile Type de plat: Plat Coût: € Ingrédients 3 poivrons rouges 3 poivrons jaunes 1 oignon 2 gousses d'ail 2 tomates 1 brin de thym 8 oeufs Sel Mélange 5 baies Huile d'olive Persil frais recette Laves les poivrons, retirez les pédoncules. Coupez-les en deux et retirez les membranes blanches et les graines. Détaillez-les en lanières fines. Épluchez l'oignon, émincez-le finement. Épluchez les gousses d'ail, retirez le germe, hachez-les. Lavez la tomate, retirez le pédoncule, coupez-la en morceaux. Faites chauffer une sauteuse avec un beau filet d'huile d'olive. Faites revenir l'oignon sans aller à coloration. Quand il est bien fondu, ajoutez l'ail, le brin de thym, la tomate et les lanières de poivron. Salez et ajoutez du mélange 5 baies. Mélangez, couvrez et laissez mijoter à feu moyen 20 minutes en prenant soin de mélanger de temps en temps. Rectifiez si nécessaire l'assaisonnement. Cassez les oeufs, couvrez et laissez mijoter 8 à 10 minutes. Servez chaud agrémenté de persil frais. Accompagnez le tout d'une salade de roquette. Conseil : Apportez plus de caractère à votre plat en remplaçant un poivron rouge et un jaune par deux poivrons verts. Ajoutez également une pointe de piment d'Espelette. Apolline Arnoud