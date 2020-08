Mostaganem : 49 candidats à l’immigration clandestine appréhendés en mer

DMA Rédaction/APS 21, Août, 2020 : 49 candidats à l’immigration clandestine appréhendés en mer/ Les éléments du groupement des garde-côtes ont mis en échec, dans la nuit du jeudi à vendredi, au large de Mostaganem, plusieurs tentatives d’immigration clandestine et arrêté 49 personnes dont des étrangers, a-t-on appris de ce corps de sécurité. Au cours de patrouilles effectuées, entre 22 heures et 3 heures du matin, les garde-côtes ont intercepté au Nord du port commercial de Mostaganem et au large de la côte Est de la wilaya, trois groupes de candidats à l’immigration clandestine se trouvant à bord d’embarcations traditionnelles, précise la même source. Les mis en cause dont 3 ressortissants étrangers, 4 mineurs et une femme, ont été conduits au port commercial de la ville avant d’être pris en charge par les éléments de la protection civile. Ils seront remis aux services sécuritaires compétents avant d’être ensuite déférées devant la justice, a-t-on ajouté de même source.