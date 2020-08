"El Moudjahid" Walid AÏT SAÏD 22-08-2020" Il annonce son inauguration pour le 1er novembre prochain La Grande mosquée «reçoit» le président Le président de la République a choisi le 1er jour du Nouvel An musulman pour faire découvrir la Grande Mosquée aux Algériens. Dans une immense salle de prière, ornée par un magnifique tapis en laine symbolisant différentes régions du pays, le président de la République s'est mis à genoux pour prier. Abdelmadjid Tebboune vient par là d'accomplir la première prière (Tahiyat El Masdjid), en ce jour béni du 1er Muharram du Nouvel An du calendrier hégirien 1442. Une image magnifique symbolisant les valeurs de cette fête religieuse. Le chef de l'Etat a choisi le 1er jour du Nouvel An musulman pour faire découvrir aux Algériens cet édifice polémique. Mais il faut avouer que c'est une merveille architecturale, particulièrement cette salle de prière de 22 000 m2, la salle de prière de la Grande mosquée d'Alger peut accueillir jusqu'à 120000 fidèles avec la cour et l'esplanade. Orné d'un tapis composé de 80% laine et 20% polyamide comportant le symbole de 29 régions du pays, le sol de cette salle est muni d'un minbar et d'une balustrade en bois décoré. Le mihrab est incrusté des 99 noms saints d'Allah et le lustre de la salle (de 9,5 tonnes) comporte 357 000 cristaux Swarovski, sans lampes (éclairage indirect). La salle comporte quatre portes principales et la cour annexée à la salle comporte 44 arbres et quatre bassins (jets d'eau).1174 points d'ablutions seront mis à la disposition des fidèles ainsi que 158 sanitaires au niveau du sous-sol. Ce qui est encore plus beau est le fait que cette merveille a été conçue par des compétences algériennes, comme l'a si bien souligné le chef de l'Etat. «Les ornements réalisés dans cette salle de prière ont été conçus par des compétences algériennes», a-t-il fièrement mis en avant. Le président Tebboune a, dans ce sens, insisté sur l'importance de préserver cette salle de prière, réalisée avec des matières premières locales. Abdelmadjid Tebboune a ainsi annoncé la création d'une instance scientifique et une grande société pour assurer la prise en charge de cet édifice d'ordre religieux, culturel et touristique. Il a instruit le ministre des Affaires religieuses à l'effet de procéder à la mise en place de cette instance scientifique de haut rang. «Elle se chargera de l'aspect scientifique de cet édifice», a-t-il ordonné. Il instruit, aussi, de faire appel aux grands instituts de par le monde, pour peu que le référent religieux national puisé de la modération et du juste milieu soit respecté, mais aussi aux contributions internationales du monde musulman, à l'exclusion de celles qui s'opposent à nos orientations», a-t-il insisté. Le président Tebboune a également donné des orientations quant à la nécessité de coordonner avec le Premier ministre à l'effet d'établir un contrat avec une «grande» société pour les besoins de la maintenance et de l'entretien de toutes les structures. « Entretenir la troisième plus grande mosquée au monde après celles des deux Lieux saints requiert une société qui soit à la hauteur de celle qui gère l'un des deux Lieux saints de l'islam», a-t-il fait remarquer. «La mission de cette société qui devra être en mesure de prendre en charge 30 hectares, les structures comprises, portera sur la sécurité, l'entretien et l'enseignement tout en lui accordant la possibilité de sous-traiter avec des start-up pour effectuer d'autres tâches», a-t-il expliqué avant d'annoncer la date de son inauguration officielle. «Elle aura lieu le 1er novembre prochain qui coïncidera avec le 66ème anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération nationale», a-t-il fait savoir. En attendant, il faudra lui trouver un nom et un...recteur. Pour ce dernier point, Tebboune a préconisé que cela pourrait être une personnalité jouissant de compétences religieuses et scientifiques. «Il s'agit d'un grand complexe qui abrite une mosquée, un institut, une bibliothèque et un service d'exploitation et de rénovation des manuscrits et qui suscitera certainement un grand engouement», a-t-il conclu avec beaucoup de fierté. Cette Grande Mosquée chère au président déchu, Abdelaziz Bouteflika, a suscité de vives polémiques depuis son lancement. Des voix se sont élevées contre ce projet au coût des plus faramineux, réclamant à ce que ses budgets soient dépensés dans des projets d'utilité publique. Aujourd'hui, cet édifice, dont la gestion sera des plus coûteuses, est là. Il faut trouver une solution pour qu'il fasse entrer de l'argent, en devenant un haut lieu de tourisme. On parle de la 3ème plus grande mosquée du monde avec une vue imprenable sur la plus belle baie du monde! Walid AÏT SAÏDWalid AÏT SAÏD 00:00 | 22-08-2020