"L'E R" 23 Aoû 2020 "Annaba Les plages de la coquette bondées" Depuis l’allègement des mesures de confinement émises par le gouvernement, les gens ont retrouvé un peu de leur liberté qui est toujours soumise à l’obligation du port de masque et le respect de la distanciation sociale, pour limiter la propagation du Covid-19. Si une partie de la population est consciente des dangers de la pandémie sur leur vie et celle de leur famille et proches, force est de constater qu’une autre catégorie, assez nombreuse, ne semble toujours pas l’être. En effet, un tour au niveau des différentes plages de la Coquette nous a permis de constater qu’aucune mesure de distanciation n’est respectée par les baigneurs. Dans cette optique l’office communal de la culture et du tourisme de la wilaya d’Annaba a entrepris en étroite collaboration avec des acteurs associatifs une caravane de sensibilisation en faveur des estivants visant à endiguer la propagation du nouveau coronavirus. Les différentes plages de la ville étaient bondées ces derniers jours en raison des températures étouffantes et de l’arrivée massive des estivants des autres wilayas. Malheureusement beaucoup de citoyens n’avaient pas l’air pas de se soucier des risques de contamination et continuent de bafouer les règles sanitaires et les mesures préventives , raison pour laquelle les organisateurs ont opté pour cette action afin de rappeler aux estivants à faire preuve de vigilance, de réveiller leur conscience et les sensibiliser afin de respecter les consignes sanitaires ainsi que les mesures préventives prises par les autorités en faisant preuve de responsabilité. Menée sous la supervision des services de l’APC, cette campagne dont le coup d’envoi a été donné à partir de la plage Rezgui Rachid a été marquée par la diffusion de messages de sensibilisation axés sur le respect des gestes barrières pour lutter contre la pandémie. Les organisateurs de cette campagne dont l’association El Chiheb pour les arts dramatiques, l’association de lutte contre la toxicomanie, l’association Fateh pour les activités des jeunes ; l’association Amel Chabab Annaba, l’association ‘’Algeria Grow’, l’association culturelle El Taoues , l’association Loulalt El Chark, et celle de Bouna … se sont rapprochés des baigneurs pour expliquer la manière à travers laquelle le coronavirus se propage, les moyens de prévention et les bons comportements d’hygiène à adopter pour s’en prémunir. Les initiateurs ont insisté également sur la nécessité de se conformer aux mesures de la distanciation sociale, rappelant l’interdiction de rassemblement et de promiscuité. A souligner que ces actions seront suivies par d’autres campagnes similaires afin d’inciter les estivants à rester vigilants en permanence. Hanine Boucenna