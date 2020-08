E R Réparation de la conduite de Treat L’ADE dénonce des actes de sabotage! Les travaux de maintenance menés par l’Algérienne des eaux au niveau de la commune de Treat ont donné lieu à d’inquiétantes découvertes, à savoir des actes de sabotage au niveau de la conduite principale 315 Mm, sources d’importantes fuites d’eau et de coupure du réseau au niveau du secteur Ain El Wahsh. Alors qu’elle mène une série de réparations et de restaurations du réseau pour remettre à niveau la distribution en eau potable au niveau de la commune de Treat, l’ADE a levé le voile sur des actions de sabotage sur place. En effet, les vannes de vidanges d’eau et de l’air de la conduite principale reliant le réservoir « Boucheblane » et la station de pompage « Azla » étaient grandes ouvertes, et ce, plus d’une importante et inhabituelle fuite d’eau au niveau de la conduite principale 315 Mm. Des incidents liés, désignés par l’ADE comme étant des actes de sabotage perpétrés par un groupe de personnes toujours non-identifiés. Pour cause la conduite en question se trouve sous plusieurs mètres sous le sol dans une zone isolée où aucun projet de construction n’est en cours, ce qui indique une préméditation et l’usage d’importants moyens pour creuser et endommager la conduite d’eau. Aussitôt découvert l’ADE a mis une équipe sur pied pour réparer la fuite et les vannes de vidange de la station de pompage « Azla ». D’habitude l’ADE fait face à des actes de piquage d’eau de moyennes et petites envergures sur le réseau et jamais sur une conduite principale. À ce stade et vu que l’ADE a ouvert une enquête pour démasquer les responsables et les poursuivre en justice, une révision des stations et des conduites, notamment au niveau des communes qui connaissent une résurgence des problèmes de distribution en eau potable s’impose. Ces actions de sabotage des stations de pompage et conduites d’eau, font office d’une première dans la wilaya d’Annaba et les investigations de l’Ade pourraient éventuellement lever le voile sur de similaires actions, notamment au niveau de la commune d’Eulma où malgré la rénovation de la conduite PEHD 110 Mm, reliée au réservoir Sidi Hamed, la commune est toujours privé d’eau. Sadouki Soufiane