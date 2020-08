Envoyer à un ami | Version à imprimer | Version en PDF Analyse : small font medium font large font Pollut

L Q O par Abdelkrim Zerzouri Mardi 25 aout 2020 Pollution des plages, à qui la faute ?La ruée des citoyens vers les plages durant cette deuxième quinzaine du mois d'août n'a pas été tendre avec la nature. Tout au long du littoral algérien, les lamentations sont les mêmes, les plages sont devenues des dépotoirs à ciel ouvert, de véritables déchetteries où l'on ne peut plus marcher sur le sable sans poser pied sur des sachets, des bouteilles d'eau minérale vides et papiers d'emballage, ainsi que les restes de nourritures abandonnés par des estivants sans se soucier du tort causé à la nature. Selon des études, 80% des déchets sur les rivages sont composés de plastique ! Une agression sauvage contre l'environnement pour le moins qu'on puisse dire. Ce n'est pas une nouveauté à vrai dire, puisque le fléau est vécu chaque été, jusqu'au départ des estivants, où les plages et les villes du littoral en général, qui subissent également les effets de cette pollution, retrouvent un peu de calme et un environnement relativement équilibré. A qui la faute ? Là encore, on se perd en conjectures et en dissertations autour du sujet. Est-ce l'incivisme du citoyen qui est à l'origine de cette saleté innommable ou s'agit-il d'une mauvaise gestion de ce volet par les pouvoirs publics, en l'occurrence les communes, qui ont pour mission essentielle de veiller à la propreté de l'espace territorial sous leur responsabilité ? La culpabilité est partagée entre les deux parties, citoyen et administration, mais cette dernière endosse une grande part de responsabilité, car au bout de la logique ou de la journée, c'est la commune qui devrait exercer sa mission en procédant au nettoyage des plages, aussi polluées soient-elles par l'incivisme des estivants. Car, en excluant le minima d'un appel aux estivants pour prêter attention à leur environnement et ne pas laisser traîner les déchets après leur départ, le nettoyage des plages nécessite toute une organisation et des moyens mécaniques comme des cribleuses ou des tractopelles afin de ne pas dégarnir les lieux de ce qui fait leur beauté, le sable. Pour nettoyer le sable d'une plage polluée, on devrait, en effet, avoir à disposition un minimum d'agents, d'engins et de matériels, dont des râteaux, des pelles et des seaux. Généralement, les communes du littoral lancent des opérations de nettoyage des plages à la veille de l'ouverture de la saison estivale, au printemps, et croient faussement que tout se termine en livrant aux vacanciers des lieux propres. Alors que c'est le commencement d'un travail plus ardu, celui de garder les lieux propres quotidiennement après le passage de centaines d'estivants. Le recours à des entreprises spécialisées dans le nettoyage des plages est indispensable. D'autre part, il est également autant primordial de développer une culture de bénévolat pour s'occuper de la propreté des plages l'espace d'un été. Un autre créneau, plus motivant, reste encore à exploiter dans ce domaine du nettoyage des plages, en l'occurrence la revalorisation des déchets en leur assurant une valeur marchande grâce à la mise en place d'un tissu industriel adéquat en matière de transformation des déchets. Une importante offre pour la création de start-up et d'emplois saisonniers.