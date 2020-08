"DZair dailly" Par YASMINE M. 22 août 2020 Algérie : Ouverture de la plage du Club des Pins.. Bouasria se prononce: Algérie – Ouverture de la plage du Club des pins, naguère réservée aux responsables politiques, Mourad Bouasria, assistant du Directeur Général de la résidence d’État du Sahel se prononce En effet, d’après les déclarations de Mourad Bouasria; l’ouverture de la plage de Club des pins en Algérie est une décision du président de la République, datant du 15 août 2020. « Sur instruction du président de la République et des services du Premier ministère; nous avons procédé à l’ouverture de la plage du Club des Pins à l’ensemble des citoyens algériens; à compter du 15 août » a-t-il précisé. Deux espaces sont spécialement aménagés à l’intérieur. L’un est réservé aux jeunes et le second aux familles. Ainsi, la résidence de l’État du Sahel, plus communément appelée la plage du Club des Pins est désormais ouverte à tous citoyens. De ce fait, tous les Algériens ont l’autorisation d’y accéder gratuitement; sans aucune restriction ni condition. Cette nouvelle démarche d’Abdelmadjid Tebboune, a révolu l’ère du laissez-passer et de la carte d’accès; jadis obligatoires, rapporte la même source. Pour rappel, la résidence du Sahel est restée fermée au grand public depuis les années 90. Notons que cette réforme a été appliquée pour protéger les hauts responsables et leurs familles, durant la période de la décennie noire. Ruée vers la plage du Club des Pins après l’annonce Effectivement, Abdelmadjid Tebboune a donné ses instructions quant à la réouverture de la plage club des Pins, hier le 21 août 2020. Une décision qui a suscité l’étonnement des Algériens sur les réseaux sociaux. À tel point qu’ils se sont précipités le jour même à la résidence du Sahel après une fermeture; qui a duré plus de 30 ans. Selon le professeur Mohamed Hennad, la décision de réouverture des plages; va rétablir une relation de confiance entre les deux parties, le gouvernement et les citoyens. Ainsi, il déclare que « Cette mesure sera un test sérieux pour la construction; de la confiance entre les autorités du pays; et la population dans la perspective d’une ère nouvelle. » A-t-il estimé.