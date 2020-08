"ALGÉRIE INFOS24 AOÛT 2020""JUSTICE: AMAR GHOUL ET ALI HADDAD AU CENTRE D’UN NOUVEAU SCANDALE DE CORRUPTION" L’ancien ministre des travaux publics, Amar Ghoul, et le patron du groupe ETRHB, Ali Haddad, tous deux en détention, sont au cœur d’un nouveau scandale de corruption, dont le dossier sera bientôt traité par la Cour suprême. L’affaire, actuellement en cours d’instruction, concerne également près de 27 employés et hauts responsables de la Société Algérienne des Travaux Routiers (ALTRO), sise à Skikda. C’est ce qu’a rapporté, hier dimanche 23 août, le quotidien Echorouk. Selon la même source, les enquêtes concernent des avances de fonds accordés par l’ALTRO à l’ETRHB d’Ali Haddad, sans respecter la réglementation en vigueur. La Direction générale des travaux publics est, selon la même source, également concernée par cette affaire qui porte sur le marché de réalisation d’un tronçon de l’autoroute Est-Ouest au niveau du territoire de la wilaya d’Ain Defla. C’est ALTRO qui avait obtenu le marché suivant la procédure du gré à gré. Mais sur instruction verbale du ministère des Travaux publics, entre 2009 et 2013, le projet a été accordé en sous-traitance à l’ETRHB Haddad, sous prétexte qu’ALTRO ne dispose pas des moyens requis pour sa réalisation. L’instruction fait en outre ressortir que les travaux ont été effectués par les travailleurs et les moyens de la société ALTRO, sous le nom de l’ETRHB. Selon les termes du contrat conclu entre les deux parties, ALTRO récupérait les fonds qu’elle transférait ensuite à l’ETRHB. Boualem Rabah