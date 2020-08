"OUEST TRIBUNE"25 août 2020 "Championnat qatari: Brahimi (Al-Rayyan) nominé pour le titre du meilleur joueur de l’année 2020"L’international algérien du club d’Al-Rayyan, Yacine Brahimi, a été nominé pour le prix du meilleur joueur de la saison au Championnat qatari de super division de football, rapporte lundi la presse locale. Auteur d’une très belle saison avec Al Rayann, avec à la clé, le titre du meilleur buteur de la compétition avec 15 réalisations, qu’il a partagé avec Akram Afif d’Al Sadd, Brahimi peut réussir sa première saison avec une autre consécration en perspectif, à savoir le Prix «QFA Award 2019- 2020» pour lequel il est en course avec le Qatari Afif et le Brésilien Paulo Edmilson (Al-Gharafa) dont le club a remporté le championnat. Le champion d’Afrique algérien a contribué grandement à la seconde place du championnat remportée par Al Rayyan qui a terminé à un point du club de Duhail SC. Brahimi aura l’occasion de briller encore en Coupe du Qatar dans laquelle son club est toujours en course pour les demi-finales. Les coéquipiers de l’ex- joueur du FC Porto affronteront samedi prochain la formation d’Al-Arabi. Yacine Brahimi avait rejoint le club d’Al-Rayyan du Qatar, à l’été 2019 en provenance du FC Porto où il était en fin de contrat.