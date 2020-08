"LIBERTE"Par Kenza SIFI le 25-08-2020 10:30"Le procès en appel de Drareni, Belarbi et Hamitouche programmé pour le 8 septembre: La cours d'Alger a programmé, aujourd’hui, le procès en appel du journaliste Khaled Drareni et des deux militants, Samir Belarbi et Slimane Hamitouche, pour le 8 septembre prochain, a indiqué le comité national pour la libération des détenus CNLD, sur sa page Facebook. Pour rappel, le fondateur de Casbah Tribune a été condamné, le 10 août dernier, à 3 ans de prison ferme tandis que, les deux activistes, Samir Belarbi et Slimane Hamitouche, en liberté provisoire depuis le 2 juillet, ont été condamnés à 2ans de prison dont 4 mois ferme avec une amande de 50000 DA. Kenza SIFI