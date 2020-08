"Annaba Le masque de Gorgone au musée d’Hippone, 24 ans après »"

"L'E R" Annaba 26 Aoû 2020 "AnnabaLe masque de Gorgone au musée d’Hippone, 24 ans après »Hier matin, lors d’une visite de travail et d’inspection, la ministre de la culture Mme. Bendouda Malika accompagnée du wali M. Berimi Djamel Eddine et le directeur de la culture d’Annaba M. Boudiba Idriss, a procédé à la cérémonie de restitution officielle du masque de Gorgone, dérobé de la cité antique d’Hippone en 1996. Un acte symbolique et une déclaration de guerre au trafic d’antiquité qui a saigné à blanc l’histoire et le patrimoine de l’Algérie ces 3 dernières décennies. Dérobé en 1996 depuis le site d’Hippone, découvert en 2011 exposé dans la demeure du gendre du président tunisien déchu Feu Zine el-Abidine ben Ali, le masque de Gorgone fut restitué, sans grand mal, par le gouvernement Tunisien et fut exposé pendant 6 ans au musée national des antiquités à Alger le 16 avril 2014. Une absence de 24 ans, avant que ce masque ne retrouve sa place au musée des ruines d’Hippone. « C’est plus qu’un masque, c’est une partie intégrante de l’histoire de la ville d’Annaba que nous restituons aujourd’hui au terme d’une absence de près de 24 ans. Mais c’est aussi une promesse et un engagement que nous renouvelons aujourd’hui envers le patrimoine historique et culturel de notre pays, un patrimoine physique et moral, menacé par le trafic d’antiquité que nous combattons avec nos partenaires de la police et de la Gendarmerie nationale pour sauvegarder l’âme immortelle de notre pays, notre culture, notre histoire et notre patrimoine riche de toutes les civilisations que la Méditerranée a engendrés depuis l’avènement de l’homme et de la civilisation humaine ». Des mots inspirés que la ministre a partagés avec l’assistance lors de la cérémonie de restitution officielle d’un masque en marbre sculpté à la main il y a de cela près de 2.000 ans. Un masque qui a fédéré toute une ville et toute une willaya ralliant tout un pays pour la sauvegarde de notre histoire. Mais la réalité est bien loin d’être aussi sublime que les mots qui la façonnent. Faisant la publicité de son système de sécurité et de caméra de surveillance depuis près de deux ans, encore aujourd’hui le musée d’Hippone n’en dispose toujours pas. Un fait que la ministre a découvert en temps réel, cherchant du regard les absentes caméras censées veiller nuit et jour sur le nouvel emplacement du masque de Gorgone dans la cour du musée des ruines d’Hippone. Un musée au cœur d’une cité qui a vu l’avènement et le passage d’une légion de civilisations mais de très peu de visiteurs, notamment en cette période d’épidémie au COVID-19. « Il faut réanimer le tourisme, et ce, en créant des conventions avec les agences de tourisme et en mettant en place des circuits touristiques animés et riche en activité. Jadis ce site faisait partie d’une piste de pèlerinage pour les catholiques qui débutait depuis la Tunisie vers la Basilique Saint-Augustin, il faut reprendre le tourisme religieux » a déclaré la ministre en visitant le site d’Hippone, avant d’ajouter :« C’est un travail de groupe qui nécessite le concours vital de la presse culturelle et de la société civile pour faire découvrir les merveilles mais aussi les merveilleuses histoires d’hommes et de femmes qui font la légende de ce site qui vibre littéralement d’Histoire et d’histoires ». De même la ministre a inspecté avec le directeur du musée, les espaces d’expansion du site et musé d’Hippone, réalisé entre 2015 et 2018 pour un budget d’un milliard de centimes. Lors de sa visite à la cathédrale d’Hippone, il faut souligner que Mme. Bendouda, , a fait preuve d’une ouverture d’esprit singulière et pragmatique et méthodique quant à la place et le rôle de la liberté et du respect du culte dans le développement socioculturel et économique du pays. Une vision et pensée des plus intéressantes et qui promettent de donner lieu à des manifestations, événements et projets culturels universels que la perle de l’Est pourrait accueillir en son sein, au même titre que la nouvelle Algérie en devenir. Dans un autre contexte plus contemporain, la ministre a visité l’Institut régional des beaux-arts et de musique d’Annaba au niveau de la commune d’el Bouni qui ouvriront leurs portes pour la rentrée scolaire d’octobre 2020, comme indiqué par le directeur de la culture M. Boudiba Idriss. La visite de la ministre se poursuivra aujourd’hui et où 20 médecins de la wilaya d’Annaba recevront le passeport culturel (un pass VIP pour tous les événements et plateformes culturelles de l’Algérie), et ce, en gage de gratitude pour les services qu’ils ont rendus et les sacrifices qu’ils ont consentis dans la longue guerre d’usure qu’ils mènent contre le COVID-19 voilà maintenant six mois. En marge de cette cérémonie honorifique et celle destinée aux doyens des artistes d’Annaba, la ministre va aussi inspecter plusieurs structures culturelles à l’image de la cinémathèque, le futur siège de la direction de la culture et la bibliothèque centrale Berkat Slimane. Sadouki Soufiane