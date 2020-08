réflexion MOSTAGANEM : Les ‘’fouineurs’’ de poubelles de retour !MOSTAGANEM : Les ‘’fouineurs’’ de poubelles de retour ! Phénomène nouveau dans la ville de Mostaganem, et dont on ne parle pas, sinon que très rarement, c’est celui de l’existence de ceux qu’on appelle, à tors ou à raison, « faiseurs ou fouineurs de poubelles ». Ils sont au moins au nombre de quatre (04) jeunes gens et deux d’entre eux ont été aperçus sur un cyclomoteur chargé de la récolte du jour tandis que les autres portent leur chargement sur un sac à dos. MOSTAGANEM : Les ‘’fouineurs’’ de poubelles de retour ! A l’instar d’autres, voilà un nouveau « ancien métier de la misère» qui est de retour dans l’indifférence quasi générale et la silencieuse tolérance. Le travail de ces quidams commence en général en fin de soirée venu, vers 17 heures 30 minutes, quand ils se mettent à fouiller quotidiennement ces dévidoirs, bacs à ordures et poubelles, à la recherche de pain rassis, de produits alimentaires, emballages en matière plastique (bidons, bouteilles, gobelets), en papier ou en verre qu'ils revendent à ceux qui pratiquent le recyclage. Là où le bât blesse c’est qu’ils se croient tout permis tant ils agissent sans pudeur tête baissée et regard de lynx et dans leur manipulation de fouille, avec un geste machinal, ils déversent à même le sol, près du récipient, des ordures de toutes sortes. Ainsi, ces poubelles collectives se souillent par le déversement des produits gras, des restes de produits alimentaires car les sachets sont systématiquement éventrés par ce genre de visiteurs incongrus. Ces derniers, opèrent dans des poubelles en manipulant à mains nues toutes ces ordures hétéroclites : restes des repas, tessons de bouteilles en verre, boîtes métalliques rouillées, de la sauce, des épluchures, etc, et dire qu’ils ne sont nullement embarrassés de fouiller sans aucune protection. Mais, par les temps qui courent et l’épidémie virale invasive qui sévit, c’est une contribution indirecte de sa propagation d’une certaine faune nuisible comme celle de rongeurs et insectes vecteurs de maladies. Leur terrain de prédilection est concentré principalement au niveau des nouvelles zone d’habitat collectifs tels que la cité Cheikh Hamada, et les citées résidentielles de Salamandre, la cité des 400 logements, et autres endroits plus ou moins retirés. D’autre part, nombreux sont ceux qui disposent quelque part d'un engin de transport, confirmant que cette activité est bien encrée chez ces bougres. Beaucoup se demandent pourquoi les services compétents ne sont pas inspirés d’intervenir pour mettre un terme à ces pratiques moyenâgeuses qui, non seulement elles sont déshonorantes pour tout le monde mais salissent aussi la réputation d’un Etat qui se déclare social. Younes Zahachi Vendredi 14 Août 2020 - 15:36 Lu 2125 fois