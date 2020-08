"L'E R" 26 Aoû 2020 Annaba Criminalité et banditisme Arrestation de 1 144 malfaiteurs en une semaine:Les forces de police de la Sûreté de wilaya d’Annaba déployées sur le terrain ne ménagent aucun effort afin d’assurer la sécurité des citoyens et protéger leurs biens. Durant la période du 11 au 20 août elles ont mené 605 opérations à travers les différentes localités et appréhendé 98 individus porteurs d’armes blanches prohibées de catégorie 6 (couteaux à cran d’arrêt, de cuisine, de boucher, des sabres et des fusils harpons..) 123 autres étaient en possession de résine de cannabis ou de substances psychotropes (parmi lesquels une femme originaire de Berrahal). Des malfaiteurs recherchés qui se trouvaient en cavale ont été rattrapés par le temps et c’st ainsi que 71 individus ont été remis aux différents Parquets des tribunaux de la wilaya. Quant aux affaires diverses notons que 247 personnes impliquées dans différents délits ont été ainsi appréhendées. Quant au service de la sécurité publique qui est chargé entre autres à assurer le maintien de l’ordre, à faire respecter les règles de l’urbanisme et protéger l’environnement et réguler la circulation des véhicules, il a organisé durant la période du 16 au 22 août 118 opérations de maintien de l’ordre public, assuré 138 interventions diverses et contrôlé 1594 véhicules et 1824 personnes. En matière d’accidents de la circulation on a enregistré 5 cas qui ont causé des blessures à 5 personnes. Les conducteurs dont les plaques minéralogiques n’étaient pas conformes au nombre de 22 ont été verbalisés.