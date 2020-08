"cherche tu trouves""Malgré la probable arrivée de Messi à Manchester City Mahrez ne bougera pas"Considérés comme des joueurs d'avenir et des cadres des Sky Blues, Gabriel Jesus ainsi que Riyad Mahrez et Bernardo Silva n'obtiendront pas de bon de sortie. Fin des rumeursFin des rumeurs Les envies de départ de Lionel Messi ont fait l'effet d'une bombe au sein de la planète foot. Annoncé comme l'un des principaux courtisans de l'Argentin, Manchester City envisagerait de faire une offre au Barça pour convaincre le club catalan de se séparer de sa star. L'équipe entraînée par Pep Guardiola ne souhaiterait pourtant pas lâcher certains joueurs, dans le cadre d'un échange. Parmi eux, trois joueurs en particulier ne devraient pas bouger: Bernardo Silva, Gabriel Jesus et Riyad Mahrez. Titulaires à part entière dans l'effectif des Cityzens, les trois joueurs à vocation offensive seraient jugés intransférables par leur direction, selon les informations de la BBC. Si l'idée de réduire la facture, estimée au total à près de 550 millions d'euros, se veut être séduisante, elle ne doit pas se faire au détriment de l'équipe actuelle. Considérés comme des joueurs d'avenir et des cadres des Sky Blues, Gabriel Jesus ainsi que Riyad Mahrez et Bernardo Silva n'obtiendront pas de bon de sortie. À l'inverse, Manchester City envisagerait toujours d'offrir deux jeunes prometteurs au Barça, lors d'un éventuel échange. Courtisé par la direction blaugrana et libre en 2021, Eric Garcia pourrait ainsi effectuer son retour au sein de son club formateur. Auteur d'une belle saison à Leipzig, Angelino serait également disponible pour une transaction impliquant Lionel Messi. Si talentueux soient-ils, pas sûr que les arrivées des deux espoirs espagnols suffisent à convaincre Barcelone de lâcher le sextuple Ballon d'or lors du mercato d'été. Reste encore l'option de voir le sextuple Ballon d'or filer gratuitement, dans le cas où la justice lui donne raison. Pour rappel, dans le clan de l'Argentin, on s'accroche à cette clause lui permettant de partir librement à la fin de chaque saison. Une clause qui a expiré, mais l'entourage de l'intéressé estime qu'avec le report de la saison, dû au coronavirus, elle est encore en vigueur. Décidément, ce feuilleton ne fait que commencer. R. S. 30-08-2020