"Dahmane El Harrachi : La voix la plus rauque et la plus chaude de la musique algérienne"On sent le chaoui dans la chanson de Dahmane El Harrachi, Dahmane tout court pour les intimes, c’est-à-dire les fans, qui l’adoraient autant que ceux d’El Anka adoraient l’auteur de Sobhane Allah ya latif, qui lui est d’origine kabyle. Par Ali El Hadj Tahar