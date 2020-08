Festival réel du portail numérique d’Annaba : La ministre de la Culture donne le feu vert"La ministre de la culture et des arts, Malika Bendouda, a donné son feu vert pour l’organisation d’un festival réel du portail numérique du court-métrage qui aura lieu au mois d’avril 2021, et ce après les explications fournies par le directeur et le créateur de ce festival, Dalil Belkhouider, qui a déclaré que «la manifestation virtuelle a accueilli l’accord de principe des amoureux du 7e art de différentes wilayas et même émanant de pays européens et africains». PUBLIE LE : 31-08-2020