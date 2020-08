Grand rush sur le littoral annabi Les aoûtiens du week-end en force Même si c'est de courte durée, les vacances de fin de semaine, donnent un autre goût à la saison estivale à Annaba. La côte annabie n’arrive plus à contenir le flux des estivantsLa côte annabie n’arrive plus à contenir le flux des estivants Ce véritable Eden enregistre depuis l'allègement des heures du confinement et l'ouverture des plages, des milliers de vacanciers de tous horizons en quête de fraîcheur et de détente. Depuis la plage de Rizzi Amor jusqu'à Chétaïbi, en passant par Séraïdi, les plages de Annaba demeurent une destination de choix. Depuis l'ouverture de la saison estivale, les plages de Bouna, enregistrent chaque jour un grand flux de vacanciers. Mais les plus impressionnants, ce sont les aoûtiens du week-end, dont le rush rappelle les saisons estivales d'antan. La fin de semaine dernière et l'avant-dernière, les plages de la Coquette ont enregistré un nombre record de vacanciers. Si pour la première il a été enregistré quelque 50 000 baigneurs sur les côtes annabies, en raison de la canicule, le week-end dernier n'a pas, également, été des moindres. Il a été enregistré, mine de rien, près de 80 000 estivants. Ces vacanciers de fin de semaine et fin du mois d'août, donnent à Annaba, un autre goût estival. La matinée, les plages bondées, en fin d'après-midi ce sont les emplettes et promenades en ville, pendant que la soirée est dédiée aux veillées nocturnes à la brise de mer. Même si c'est le temps d'un week-end, ces vacanciers qui arrivent, principalement à bord de leurs véhicules, de plusieurs wilayas du pays, comme l'attestent leurs plaques minéralogiques, peinent à trouver une place. La côte annabie n'arrive plus à contenir ces vacanciers, dont certains ont dû rebrousser chemin, pour se rendre aux plages de la wilaya d'El Tarf. C'est dire que, malgré le retard engendré, cet été 2020, par la crise sanitaire liée au Covid-19, les nantis des vacances à Annaba, ne se sont pas détournés de leur destination première «la Coquette». Ils font tout pour passer les vacances dans cette wilaya qui a les pieds dans l'eau. Qui dans un hôtel et qui sous une tente en bord de mer. Entre les uns et les autres, il y a ceux qui ont loué des appartements, juste pour quarante-huit heures. L'essentiel est de passer le week-end à Annaba. Or, cet esprit qui tient bon aux vacances, ne tient pas autant aux mesures de protection et de prévention contre la contamination au Covid-19. En effet, le constat général fait, malheureusement état d'une négligence totale des gestes barrières, dont la distanciation physique et le port de bavette. Comportement sur lequel, les services de sécurité tentent d'attirer l'attention des baigneurs. Sillonnant en amont et en aval toutes les plages de la wilaya police et gendarmerie ne ménagent aucun effort pour rappeler le contexte sanitaire particulier de la saison estivale, nécessitant plus d'attention et de protection, contre les dangers de la contamination du coronavirus. De même, du côté des différentes associations, qui ne cessent de multiplier les opérations de sensibilisation, sur les risques meurtriers de la pandémie. Wahida BAHRI 31-08-2020