30 Aoû 2020 Annaba Transport en commun Les mesures barrières non-respectées: Sitôt appliquées, sitôt disparues. Ce constat dénote de l’inobservation des règles sanitaires au niveau des transports en commun. Dans les stations de transport urbain à l’exemple d’El Hattab, l’anarchie règne toujours. Certains conducteurs font fi des mesures préventives au détriment de la santé de l’usager, ce qui révèle que leur cupidité l’emporte sur le sanitaire. Le port de la bavette et l’usage du gel hydroalcoolique ainsi que la distanciation ne semblent pas exigées dans le bus si l’on se réfère aux témoignages d’un grand nombre de passagers. Le laxisme et la passivité observés par quelques chauffeurs négligents quant à l’application stricte des règles d’hygiène et de sécurité sanitaire dans le transport en commun pourraient être à l’origine de la contamination par le coronavirus de certains passagers. « Ma mère est sortie pour faire des courses. C’était sa dernière sortie avant sa contamination. Après, elle a pris un bus pour rentrer chez elle. Ma mère a été contaminée. Heureusement que ses jours ne sont pas en danger. Elle aurait contracté ce virus dans le bus parce qu’elle dit que la plupart des passagers ne portait pas la bavette et que les sièges sont tous occupés. Ce jour-là, les élastiques de sa bavette se détachaient à chaque fois et elle a essayé de l’arranger mais en vain », a témoigné sa fille aînée. « Où sont donc passés les contrôleurs pour mettre fin à cette anarchie ? », s’est-elle demandée. Et, c’est en l’absence de contrôles inopinés effectués par les services compétents que l’observation des règles sanitaires est presque passée au second plan aussi bien dans les bus que dans les stations. Pour préserver la santé de l’usager, les mesures préventives, les gestes barrières et la distanciation doivent être de mise et les contrôles par les responsables en charge de l’application stricte de ces règles dans le transport en commun doivent être aussi effectués régulièrement. Enfin et selon le décret exécutif, la désinfection en permanence, la mention du port de la bavette, l’usage du gel hydro-alcoolique, la distanciation sociale, l’aération sont obligatoires dans les bus. Nejmedine Zéroug