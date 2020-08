"MIDI LIBRE" 31 Août 2020 Formation professionnelle 530.000 apprentis vont rejoindre les bancs:La rentrée de la formation professionnelle sera avancée à la mi-octobre. Pour rattraper le temps perdu, le ministère de la Formation professionnelle a décidé d’assurer l’application du protocole sanitaire et de consacrer un nouveau programme d’enseignement. La ministre de la Formation professionnelle, Hoyam Benfriha, a assuré lors d’une visite d’inspection dans un centre à Alger que "la rentrée des 530.000 élèves apprentis sera entièrement sécurisée par un protocole sanitaire". Les centres de formation affûtent déjà leurs armes, pour se préparer aux programmes de formation et l’encadrement pédagogique. Cette fois, il y a des nouveautés dans le planning de la formation. La ministre souligne que "les enseignants s’attèleront à la préparation des ateliers, groupes de cours et la planification pour la mise en place d’une rentrée conformément aux mesures sanitaires". Au lieu d’attendre le programme du terrain et des stages pratiques à la mifévrier, le ministère a décidé d’accélérer le pas en laissant aux responsables le choix des stages aux apprentis avec des cours qui se dérouleront à temps partiel soit la matinée ou l’après-midi. Pour cette année, les nouvelles filières qui ont été mises en place à savoir les TIC dans le centre spécialisé à Rahmania à Alger, ou celui du marketing digital à Annaba, seront sanctionnées par une formation pratique de haut niveau et un diplôme reconnu et aux normes. D’autres filières seront également renforcées, à l’instar des centres de formation en agriculture, horticulture et du bâtiment, comptabilité et finances, informatique et réseau, communication et management. Selon un dernier bilan fourni par le ministère, il s’avère que les nouveauxélèves sont séduits par les métiers des télécoms, l’informatique, la communication et le marketing. D’autres domaines de formation nouvellement créés ont le vent en poupe, tels que les métiers relatifs à l’hygiène et la sécurité, les ressources humaines et la formation du personnel, assurance et banque et mangement. Cela dit, les filières classiques seront également boostées, selon une nouvelle nomenclature de la formation qui rehaussera de la qualité de l’enseignement délivré. Il est à noter, que les élèves apprentis auront un programme de formation théorique sur une matinée et un atelier l’après-midi. Ceux qui travaillent dans des entreprises comme stagiaires ont la possibilité d’obtenir une formation guidée d’un enseignant 2 fois par semaine, sans que l’élève se déplace au centre de sa formation. Par : FAYÇAL ABDELGHANI