"A P P" Algeriepart Plus - 31 August 2020" Et les enfants du général Boustila, et le général Belkecir et le fils du général Abderrazak Chérif et les enfants du général Kamel Abderrahim ?"Toute la toile algérienne s’est enflammée aujourd’hui en lisant les révélations sur la fortune cachée des fils d’Ahmed Gaid Salah. Une polémique nationale s’est déclenchée à travers tout le pays ébranlant ainsi le mythe fondateur d’un “Gaid Salah” pur et irréprochable. En vérité, ces révélations relancent plus que jamais le débat sur les liaisons dangereuses entre le pouvoir politique et l’argent. L’axe majeur du mal qui ronge profondément le pays. Le premier problème contre lequel le président Abdelmadjid Tebboune s’est engagé à lutter dans le but de donner naissance à une “nouvelle Algérie”.