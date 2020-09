"Algériepatriotique" "Que devient la fausse épouse de l’ancien président déchu Abdelaziz Bouteflika ?"Par Nabil D. – Le tout premier mandat d’Abdelaziz Bouteflika a commencé par une supercherie. Pour pouvoir prétendre à la fonction suprême, l’ancien locataire du palais d’El-Mouradia devait, selon la Constitution, être marié. Or, tout le monde sait que le candidat à la présidentielle de 1999, qui ne quittera le pouvoir manu militari que vingt longues années plus tard et au bout de quatre mandats calamiteux, n’avait pas d’épouse".