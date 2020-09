"Réflexion" Réflexion Mardi 1 Septembre 2020 - 17:18 Mardi 1 Septembre 2020 - 17:18 Lu 7275 fois 3 milliards d’euros transférés par les oligarques:L’Algérie s’apprête à lancer une opération de rapatriement des fonds transférés illégalement à l’étranger par les oligarques de l’époque du président déchu Abdelaziz Bouteflika. Selon le quotidien le Soir d’Algérie citant des sources proches du dossier, la somme que l’Algérie tente de récupérer a été évaluée à plus de trois milliards d’euros. Cet argent est issu, notons-le, d’activités de corruption et de pots-de-vin reçus en échange d’avantages offerts ou perçus. Transféré illégalement à l’étranger, ces fonds sont principalement dépensés à l’achat de biens immobiliers, à louer des jets privés, mais aussi gardé dans des comptes en banque ouverts au nom des mis en cause ou à ceux de leurs proches. Les frères Kouninef ont transféré pas moins de 500 000 dollars, et l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout la somme de 1 198 298 341,88 USD et 890 340,81 euros. Mourad Eulmi a acquis plusieurs biens immobiliers dont plusieurs manoirs, avec une somme s’élevant à 24 185 112 euros. Le frère de ce dernier, à savoir Khider, a pu acquérir trois maisons de luxe à Paris et Monaco pour une valeur de 2 619 900, 00 euros. Le Patron de l’ETRHB Ali Haddad, qui vient en tête, a pu transférer pas moins d’un milliard et demi d’euros.