Coup de balai dans le secteur des télécommunications : les PDG d’Algérie Poste, Algérie Télécom et Mobilis lim

ALGERIEPART PLUS - 1 SEPTEMBER 2020 Coup de balai dans le secteur des télécommunications : les PDG d’Algérie Poste, Algérie Télécom et Mobilis limogés /Limogeages en série aujourd’hui mardi 1er septembre en Algérie notamment dans le secteur des télécommunications où les PDG d’Algérie Poste, Algérie Télécom et Mobilis ont été tous relevés de leurs fonctions et remplacés par de nouveaux managers, a-t-on appris de plusieurs sources concordantes.