"E R" Pont de la Tranchée Tentative de suicide de deux adolescents Pont de la Tranchée 01 Sep 2020 Annaba Il était presque 23 heures, lorsque les éléments de la Protection civile d’Annaba sont intervenus pour dissuader deux jeunes gens de se jeter du haut du’’ Pont de la Tranchée’’. Une jeune fille âgée de 20 ans et sûrement son jeune frère âgé de 13 ans avaient escaladé le grillage de protection dans l’intention de mettre fin à leurs vies. Un conflit familial serait à l’origine de leur geste. Du moins, c’est la version rapportée par des personnes au centre- ville. Les pompiers avaient cependant réussi à calmer les deux enfants et les persuader de renoncer à leur idée macabre. Totalement déprimés, ces deux jeunes ont été pris en charge et seront sans doute examinés par un psychologue. Le ‘’Pont de la Tranchée’’ a connu par le passé de nombreux cas de suicides, notamment de femmes déprimées ou ayant subi les effets d’un problème très grave dont elles ne voyaient pas la solution. Ahmed Chabi