Par Redouane Hannachi Publié le 02 sept. 2020 à 14:28 Nationale "Le procès des frères Kouninef reporté au 9 septembre"Le procès des frères Kouninef, jugés pour des affaires de corruption, a été reporté ce mercredi par le Tribunal de Sidi M'hamed au 9 septembre, à la demande de la défense. La présidente du pôle judiciaire spécialisé du tribunal de Sidi M'Hamed dans le traitement des affaires liées à la lutte contre la malversation et contre la corruption, Mme Zouiche Wassila a répondu favorablement à la demande du collectif des avocats constitués au profit des frères Kouninef lesquels ont demandé un délai. Un délai pour pouvoir consulter toutes les pièces dont les procès-verbaux relatifs à cette affaire qui devait être traitée et jugée, hier, mais elle a été renvoyée au 9 septembre prochain. Les frères Réda, Abdelkader-Karim et Tarek Kouninef avaient été placés le 24 avril 2019 en détention provisoire à l'établissement pénitentiaire d'El Harrach suite à l'ordonnance du juge d'instruction en charge du dossier. Le procureur de la République près le tribunal de Sidi M'Hamed a sollicité à son collègue de l'instruction l'ouverture d'une enquête judiciaire après avoir constaté le flagrant délit et des preuves matérielles relatifs au blanchiment d'argent et à la corruption culpabilisant les mis en cause. Les avocats ont affirmé à la présidente en charge du dossier qu'ils n'ont pas eu le droit de consulter toutes les pièces et documents estimés "nécessaires au bon déroulement du jugement ». La présidente a donné instruction au procureur de mettre à la disposition des avocats tous les documents réclamés.