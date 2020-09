"Plus de 300 milliards de centimes de pots-de-vin pour des sièges de députés : qu’attend Tebboune pour dissou

"AP+" 2 SEPTEMBER 2020 "Plus de 300 milliards de centimes de pots-de-vin pour des sièges de députés : qu’attend Tebboune pour dissoudre le parlement de la honte et de la “Chkara” ?"Les élections législatives algériennes du 4 mai 2017 furent parmi les élections les plus corrompues de l’histoire du pays. Et ce sont les juges du tribunal de Sidi M’hamed à Alger qui ont fait cet aveu amer en dévoilant les montants faramineux des pots-de-vin qui ont été “distribués” par des oligarques ou des businessmans corrompus pour s’offrir des mandats de députés au sein du parlement algérien. Les juges algériens ont fait des révélations fracassantes lors du procès de l’ex-député milliardaire de la wilaya d’Annaba, Baha Eddine Tliba, qui s’est tenu ce mercredi au tribunal de Sidi M’hamed.