"Symbole de la “Issaba” encore au pouvoir : Tahar Allache maintenu dans ses fonctions malgré toutes ses affai

"AP+" 2 SEPTEMBER 2020"Symbole de la “Issaba” encore au pouvoir : Tahar Allache maintenu dans ses fonctions malgré toutes ses affaires de corruption Il est l’incarnation que le changement en Algérie est une pure opération de manipulation. Tahar Allache a été maintenu dans ses fonctions à la tête de l’Aéroport d’Alger, la plus importante structure de trafic aérien national et international alors qu’il traîne derrière lui de nombreux scandales de corruption aux retentissements internationaux. A la suite de plusieurs dénonciations appuyées par des documents vérifiables révélés par Algérie Part, Tahar Allache était bel et bien sur la sellette.