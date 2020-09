"L'E R" 03 Sep 2020 "La corruption politique éclabousse l’hémicycle Zighoud Youcef 300 milliards, la rançon de la députation FLN"Comme attendu, le procès de l’ancien député du FLN, Baha Eddine Tliba est été riche en révélations. Dès son ouverture, hier au tribunal de Sidi M’hamed d’Alger, l’audience a donné suite des aveux tout simplement hallucinants. Des sièges de députation vendus au prix fort et une confection des listes électorales du FLN faite selon des critères étranges. Tout cela avec le consentement du patron des services de renseignement, actuellement en détention, Othman Tartag, dit Bachir. Le premier accusé dans cette affaire à être appelé à la barre n’est autre que le fils de l’ancien secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès, Skandar. Interrogé sur l’affaire des listes électorales des législatives de 2017, ce dernier a révélé que cette opération avait rapporté 300 milliards de centimes au patron du FLN, avec la complicité du député Baha Eddine Tliba. Cité déjà à l’époque comme l’un des principaux organisateurs de cette opération relevant « de la corruption politique », le fil d’Ould Abbas nie son implication et accuse le frère cadet de l’ancien président déchu, Abdelaziz Bouteflika, en l’occurrence Saïd Bouteflika. «Je n’ai rien à voir dans cette affaire. C’est Sellal qui préparait les listes électorales, avec Noureddine Bedoui et Tayeb Louh. Saïd Bouteflika qui se saoulait jusqu’à une heure du matin appelait mon père pour lui donner des ordres», soutient-il. Mais sans convaincre le juge qui lui rappelle qu’il ramassait, avec son frère, l’argent de la campagne électorale alors qu’ils n’avaient aucun lien avec le parti et que la gendarmerie avait trouvé 200.000 euros, 4 milliards 800 millions de centimes et 6000 dossiers de candidatures. Ce dernier avoue le fait que la gendarmerie a retrouvé cette somme chez lui, mais il affirme qu’il comptait sur Baha Eddine Tliba pour avoir un port sec. Alors que Skandar Ould Abbès tentait de sauver son père, Baha Eddine Tliba, lui, il l’enfonce. Donnant sa version des faits, il affirme que l’ex -SG du FLN, Djamel Ould Abbès et l’ex-coordinateur des services de renseignements, Bachir Tartag sont au courant de tout. «Djamel Ould Abbès m’a remis un plan de financement de la campagne électorale et le prix d’une tête de liste était de 7 milliards centimes. J’avais enregistré mes discussions avec Ould Abbès. Et quand je m’étais rendu compte de cette corruption, j’ai été voir Bachir Tartag et lui ai donné tous les détails pour saisir la justice», dit-il. Ces révélations renseignent, ou plutôt confirment, que la majorité actuelle au Parlement, contrôlé essentiellement par le FLN, ne représente personne. Elle est issue de la corruption politique, que les différents responsables de l’ex-parti unique prétendaient combattre. Pis encore, cette même majorité s’apprête à débattre et à adopter le projet de la révision de la Constitution qui sera soumis par la suite à un référendum. N’est-il pas judicieux de dissoudre d’abord cette Assemblée et d’organiser une nouvelle élection avant de procéder à toute réforme sérieuse ? Samir Rabah