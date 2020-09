"L'E R" 03 Sep 2020 "Annaba Des scènes intolérables à l’Hôpital Ibn Sina"Une enseignante hospitalisée à l’hôpital Ibn Sina n’a pas hésité à dénoncer l’état déplorable des lieux, en particulier le pavillon de la médecine interne. Des saletés partout, des vêtements de personnes décédées entassées à même le sol, sans aucun respect pour ceux qui les portaient, des sachets de détritus, des toilettes encombrées par les etc..D’une voix essoufflée, la bonne dame dénonce le laisser aller « que peut faire une femme de ménage devant ces saletés ? Les boites de nourritures forment un tas, les médecins et les infirmiers disparaissent dès qu’il fait nuit. La veille j’avais manqué de mourir et personne n’était présent pour me secourir » ajoute-t-elle. « Corona a fui notre ville car les saletés s’occupent d’emporter les malades ». Des déclarations en live qui mettent en exergue une image affreuse de ce qui peut attendre le malade s’il venait à être hospitalisé dans cet hôpital, qu’on surnomme par ailleurs le « mouroir ». Les commentaires sont d’une grande acidité lorsqu’on a vu cette vidéo postée le vendredi passé sous le titre « Urgent ; vous ne croirez pas ce que a enduré une citoyenne devant une catastrophe sanitaire sous toutes ses formes ». Le ministère de la santé a réagi en déclenchant une enquête qui va faire tomber des têtes. Des mesures disciplinaires vont être prises à l’encontre de l’équipe médicale, de l’administration qui auront à répondre par devant une commission d’enquête dépêchée par le ministère. Cet incident déplorable et malheureux a poussé le ministère à organiser des inspections poussées dans tous les hôpitaux du pays. Localement on ne sait si des sanctions ont été prises à l’encontre des responsables de cette situation de dégradation totale de la structure médicale. On a essayé de toucher un responsable mais hélas, il était impossible d’avoir une réponse quant aux éventuelles sanctions qui vont être mises en application. Il reste que les citoyens qui ont eu à subir les aléas dans cet hôpital de remercier cette dame pour avoir eu le courage de filmer le service dans lequel elle était hospitalisée. Ahmed Chabi