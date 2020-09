"El Moudjahid" 04-09-2020 Annaba : Lutte contre l’exploitation illicite des plages:Pas moins de 95 chaises, 19 tables et 74 parasols ont été saisis au cours de la deuxième quinzaine d’août dernier, à Annaba, pour exploitation anarchique des plages, ont indiqué mercredi les services de sûreté de la wilaya, dans un communiqué. Les mêmes services ont mis en fourrière 157 cyclomoteurs durant la même période, pour non-respect des mesures de déplacement, a ajouté la même source. D’autre part, les forces de police de la sûreté de la wilaya d’Annaba ont traité, durant la même période 28, affaires pour exploitation de parkings sauvages et 58 autres pour commerce informel. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre du plan de lutte contre les parkings anarchiques et le commerce informel à travers les rues et les quartiers de la wilaya et la corniche. B. G.