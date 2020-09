"L J I" Par L.A.Akli Publié le 04 sept. 2020 à 22:00 Nationale Lutte contre les bandes criminelles : Le cadre juridique fin prêt:Les bandes criminelles de quartiers ne sèmeront plus la terreur dans les quartiers des villes du pays comme ce fut le cas des années durant. Un cadre juridique déterminant ce que c’est les bandes de quartiers et les peines requises contre ces crimes a été adopté et publié dans Journal officiel.