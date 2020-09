"L'EXPRESSION" Hasna YACOUB 06-09-2020 "Le «séisme» Tliba"L’APN et le FLN sérieusement ébranlés par les révélations de l’ex-député Le «séisme» Tliba Des élus ont monnayé leurs places pour intégrer le Parlement. Chacun selon ses moyens ! Et ces mêmes élus ont parlé au nom du peuple, ont voté au nom du peuple et continuent encore de le faire.