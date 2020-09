"DIA" 7 septembre 2020 14:35 Publié par admin "Covid-19 : Riad Mahrez testé positif"DIA-07 septembre 2020: L’internationale et meneur de jeu algérien, Ryad Mahrez a été testé positif au Covid-19, indique un communiqué de son club employeur Manchester City. « Aymeric Laporte et Riyad Mahrez ont été testés positifs au Covid19 et seront placés en quarantaine », indique un communiqué de Manchester City. Mahrez a indiqué sur son compte twitter qu’il va bien tout en remerciant ses fans pour leurs messages. « Thank you for all the nice messages, I’m good. Stay safe everyone take care of you », a-t-il écrit. Mahrez est le 3e joueur de l’équipe nationale a être atteint du Covid-19, après Andy Delort et Mehdi Abeid. Nassim Fateh