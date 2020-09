"El Watan" Message recueilli par télépathie et transcrit par Smaïl Boulbina, scribe de Baba Merzoug 06 SEPTEMBRE 2020 À 10 H 23 MIN "Après 190 ans de captivité en France (1830-2020) : Rapatriement en Algérie du canon Baba Merzoug"Je suis né en 1542 à Dar Nhass, la fabrique d’armes, installée près de la porte de Bab El Oued, de mon père Sébastiano Cornova, originaire de Venise et de ma mère El Jazaïr. Grâce au génie de mon père, je suis le plus grand canon, car je mesure 6,25 mètres de long avec une portée de 4872 mètres. Marié à la belle «Madina Dzaïr» (Alger), je me suis installé sur le môle Kheireddine Barberousse, pour être à l’avant-garde de la défense de ma belle bien aimée convoitée par les «Sultans» de l’Europe.