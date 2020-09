"LIBERTE"Par Rédaction Web le 08-09-2020 15:42 "4 ans de prison ferme et 50 000 da d’amende requis contre Khaled Drareni"Le procureur a requis, ce mardi, quatre ans de prison ferme et 50 000 da d’amande à l'encontre du journaliste Khaled Drareni, des militants Samir Benlarbi et Slimane Hamitouche, jugés en appel à la Cour d'Alger. Khaled Drareni qui a été condamné à trois ans de prison ferme, le 10 août dernier, a rejeté les accusations portées contre lui, affirmant que "depuis le premier jour, je n'ai fait que mon métier de journaliste. Je suis là parce que j'ai couvert le Hirak en toute indépendance", s'est défendu à l'audience, a rapporté l'AFP.