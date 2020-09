"L' E R" 10 Sep 2020 Annaba " Prise en charge des malades COVID-19 Quand Ibn Sina manque d’oxygène !"Doté de 30 bouteilles d’oxygène seulement et approvisionné irrégulièrement, l’hôpital Ibn Sina fait face à une crise sans précèdent depuis le début de l’épidémie de la COVID-19, ce qui complique davantage la tache des équipes médicales dans la prise en charge des patients admis en service de réanimation. Des sources médicales avancent que les décès se sont multipliés à l’ombre de cette pénurie d’oxygène, qui d’ailleurs n’est pas l’apanage de la wilaya d’Annaba. Au même titre que plusieurs hôpitaux du pays, Ibn Sina subit de plein fouet la crise d’oxygène depuis la fin juillet rendant la situation intenable. Ce qui a poussé les responsables sanitaires à ouvrir une aile pour l’accueil des patients COVID-19. Disposant d’oxygène pendant le mois d’août, le service des urgences a assisté du mieux possible, malgré les risques d’infections pour le personnel et les malades, les patients de COVID-19. En moyenne le service reçoit et traite périodiquement 5 nouveaux cas de contamination par jour. Pour cause le service de traitement de la COVID-19 et le service de réanimation sont saturés. Le nombre des patients hospitalisés rien qu’à Ibn Sina est de 57 personnes au moment où nous mettons sous presse. L’hôpital ne peut faire face au nombre croissant des malades. Nous apprenons aussi que le ministère de la Santé a finalement pu répondre à la demande de l’hôpital qui a été approvisionné en Oxygène. Mais l’oxygène et loin d’être le seul et unique problème d’Ibn Sina. Alors qu’une entreprise est prête à livrer d’ l’oxygène gratuitement selon une source bien informée. Si le problème de l’approvisionnement en eau potable a été résolu au niveau du service des urgences médicales, ce n’est pas encore le cas du reste de l’hôpital qui souffre de coupures d’eau, récurrentes, sans oublier l’état des lieux qui laisse à désirer. Et même lorsque l’ADE daigne alimenter l’hôpital, l’eau part en déperdition et on peut le constater à l’entrée de l’établissement. Le personnel soignant est à bout de forces non pas à cause de la durée de l’épidémie mais en raison des conditions de travail et du manque de moyens. Les travailleurs se plaignent : « Si cela continue nous allons faire un sit-in…On en a assez et nous ne voulons plus perdre personne nous a déclaré un médecin bouleversé et fatigué. Le personnel soignant est au bord de la dépression. Et ce n’est pas la suspension du directeur, inexplicable par ailleurs, qui a réglé les problèmes qui durent depuis des années Peut-être que la visite du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid annoncée officieusement pour samedi prochain sera opportune pour trouver un remède à un hôpital malade de ses services. Sadouki Soufiane