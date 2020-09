E R 10 Sep 2020 Annaba "Hôpital Ibn Sina Hamdi Benani en soins intensifs" Notre cheikh national, surnommé « l’ange blanc » a contracté le virus du corona et se trouve actuellement en soins intensifs au pavillon de la Covid 19 à l’hôpital Ibn Sina. Hamdi Benani qui n’est plus à présenter avait ressenti les symptômes du coronavirus et s’était aussitôt dirigé vers le dépistage. Son cas est bien pris en charge par l’équipe médicale d’Ibn Sina, et on l’espère, peut être traité efficacement. D’après un renseignement fiable que nous avons recueilli, il serait sous assistance respiratoire. Toute la ville d’Annaba attend des nouvelles rassurantes quant à l’état de santé de Cheikh Hamdi. Ses amis avec lesquels il s’attablait chez Abdrabeh, la crèmerie L’Ours Polaire attendent sa sortie. En tous les cas c’est ce que toute la ville espère. La dernière apparition publique du chantre du malouf date du 25 août dernier lorsque la ministre de la Culture et des Arts Mme Bendouda Malika lui avait rendu un vibrant hommage au Palais de la Culture Mohamed Boudiaf d’Annaba. Ses fans lui ont envoyé des centaines de messages de prompt rétablissement. Ces messages émanent du territoire national comme de l’étranger. L’équipe de l’Est Républicain souhaite un prompt rétablissement à l’ange blanc. Ahmed Chabi