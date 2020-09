E R"Publié par A. Bouacha le 12.09.2020 , 11h00 "Annaba Les voleurs de câbles de Sider-el-Hadjar neutralisés"Une bande organisée, composé de 11 personnes impliquées dans le vol de plusieurs centaines de mètres de câbles électriques en cuivre, a été arrêtée ce dernier week-end par la gendarmerie de Sidi-Amar. Ce vol a causé un grave préjudice financier au complexe, selon la plainte déposée par sa direction. Le vol s’est produit au mois de mai dernier, alors que la majorité des installations de l’usine étaient en confinement du fait de la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19. Ayant constaté ce vol, la direction de Sider-el-Hadjar n’a pas hésité à déposer plainte auprès de la gendarmerie. Celle-ci a enclenché sans tarder une enquête pour découvrir les auteurs du vol, originaires des wilayas de Annaba, Guelma et El-Tarf, âgés de 24 à 59 ans, dont plusieurs récidivistes dans ce genre de délits. Présentés devant le procureur de la République près le tribunal d’el-Hadjar, 9 ont été placés en détention à la prison de Bouzaâroura, alors que les deux autres sont sous contrôle judiciaire. Il convient de rappeler que ce vol n’est pas le premier du genre au sein de cette entreprise. Le plus important a eu lieu durant la même période au mois de mars, et avait concerné plus de 3 000 ml de câbles électriques en cuivre, dont certaines parties étaient raccordées à des unités stratégiques de production. Il s’agit, entre autres, du Haut-Fourneau, de la PMA, de l’aciérie à oxygène, du laminoir à froid et des structures logistiques. La facture des réparations ajoutée au vol proprement dit a été très lourde. Elle aurait coûté à l’entreprise Sider-el-Hadjar une somme conséquente pouvant atteindre, selon des indiscrétions, des dizaines de milliers de dollars. A. Bouacha