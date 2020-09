E R 10 Sep 2020 " Annaba Cité Erym 1 Les habitants assaillis par des hordes de sangliers"Dès qu’il commence à faire nuit, au crépuscule, les habitants de la Cité Erym se cantonnent chez eux de peur de se voir assaillis par les sangliers qui viennent s’alimenter jusque sous les fenêtres des immeubles. Les plus dangereuses sont les laies qui trainent derrière elles les petits marcassins striés aux couleurs marron et blanche. Les sangliers ont pris l’habitude de descendre des premiers contreforts du Massif de l’Edough pour venir brouter ou farfouiller dans les sacs poubelles ou des bacs à ordures, car étant sûrs d’y trouver leur pitance. En plus de ce danger, il y a celui de l’écoulement de la boue qui risque d’obstruer les ouvertures des appartements situés au rez-de-chaussée. Les habitants de ce quartier lancent un appel pressant aux autorités afin d’organiser des opérations d’abattage de ces bêtes connues pour leur agressivité lorsqu’il s’agit de défendre leurs petits. Il est vrai que des battues sont organisées de temps en temps par l’APC d’Annaba du côté de la cité du 5 juillet (les hongrois) et de Sidi Achour. Ces dernières s’étaient soldées par l’abattage de plusieurs sangliers et même de chacals qui s’étaient aventurés dans ces quartiers parfois en plein jour. Ahmed Chabi