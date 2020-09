"L S A" Publié par S. A. M. le 13.09.2020 , " Après 25 ans d'interdiction La chasse de nouveau autorisée"Après 25 ans d'interdiction La chasse de nouveau autorisée 0 Publié par S. A. M. le 13.09.2020 Frappée d’interdiction depuis 25 ans, pour des raisons sécuritaires et de lutte contre le terrorisme, l’activité de la chasse vient d'être officiellement autorisée. L'annonce de la levée officielle de l'interdiction de l' activité cynégétique a été faite par Abdelhamid Hamdane, ministre de l' Agriculture et du Développement rural, lors d'une réunion tenue dans la matinée d'hier, samedi, au siège du ministère, en présence de nombreux représentants d’institutions, notamment du directeur général des forêts (DGF) et d' un cadre du ministère de l'Intérieur, avons- nous appris de Arezki Aider, président de la Fédération des chasseurs de la wilaya de Tizi Ouzou, qui a pris part à la réunion au même titre que ses collègues «fédéraux» des autres wilayas. Principale revendication des chasseurs et des passionnés de la nature, la régularisation de la chasse vient mettre fin à un exercice informel de cette activité de loisir. Une tolérance et un laisser-faire des pouvoirs publics qui a laissé la voie ouverte au braconnage qui met en péril le patrimoine cynégétique et faunistique du pays. Une pratique que n’ont cessé de dénoncer les associations de chasseurs qui ont interpellé les pouvoirs publics afin de lever toutes les restrictions qui entravent ce loisir. À présent que la chasse est officiellement autorisée, les armuriers auront-ils le droit de vendre des munitions aux chasseurs identifiés et structurés dans des associations, et de mettre ainsi fin à un commerce informel des cartouches, de la poudre et d'autres intrants nécessaires à la confection des munitions de chasse ? On rappellera que durant cette période d’interdiction de la chasse, des battues administratives ont été autorisées régulièrement. Elles étaient destinées à réguler les espèces pullulantes telle que le sanglier. Il convient de préciser que, selon le calendrier officiel de chasse, celle-ci est ouverte du 15 septembre jusqu’au 1er janvier pour la perdrix, le lièvre, le sanglier, le pigeon ramier et le pigeon biset. Par ailleurs, l’activité de la chasse est prolongée pour les oiseaux migrateurs, tels que la bécasse, la grive et l’étourneau. La chasse est interdite en temps de neige et pendant la période de la reproduction, comme le stipule la loi 04-07 relative à la chasse. La mangouste, le singe magot, la genette, le porc-épic, le hérisson, les rapaces, certaines espèces d'oiseaux comme le chardonneret sont répertoriés comme étant des espèces protégées et interdites à la chasse. S. Aït Mébarek