E R 13 Sep 2020 Régions "Souk-Ahras : ANV Hommage aux jeunes volontaires"Excellente initiative que celle qui a été prise dernièrement par les jeunes adhérents de l’ANV ( association nationale de volontariat ) de Souk-Ahras. En effet, arborant leurs gilets phosphorescents et armés du matériel de nettoyage et d’entretien de voirie, pelles, pioches, brouettes, sacs poubelles, etc. ils se sont déployés à travers les espaces publics de la ville curant avaloirs et caniveaux et débarrassant rues et placettes de toutes sortes de déchets et de restes susceptibles d’entraver l’écoulement des eaux pluviales comme ça été le cas du reste lors des derniers orages où à plusieurs endroits les flots déferlants ont atteint une certaine hauteur du fait de l’obstruction de ces équipements provoquant même des inondations de domiciles dans certains quartiers. Bien sûr, il y a eu une action dans ce sens la semaine dernière, œuvre de l’ONA (Office national de l’assainissement ) mais les violentes précipitations récentes ont dévoilé plusieurs points noirs que cet organisme n’a pas forcément identifiés. Ainsi donc, ces dizaines de jeunes bénévoles n’ont pas été avares d’efforts pour faire place nette partout où ils sont passés se faisant aider quelquefois par leurs pairs oisifs enthousiasmés par un tel élan civique. Il faut dire que cette association dirigée par l’omniprésent et l’infatigable Sofiane Aouadia lequel est toujours prête à répondre à l’appel quand il s’agit de tâches de salubrité publique ou autres qui demandent l’engagement délibéré et désintéressé des citoyens. HF